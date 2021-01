Quanto vale oggi il tecnico del Verona? Risponde Juric: "Sugli allenatori si cambia idea in fretta"

vedi letture

Quanto vale oggi Juric? A due giorni dalla sfida contro il Crotone, in programma domenica alle 15 al Bentegodi, il tecnico del Verona Ivan Juric ha risposto anche a questa domanda in conferenza stampa: "Non so quanto valgo, sono contento di come si sta lavorando. Sugli allenatori si cambia idea molto in fretta, è un po' diverso che con i giocatori. Ringrazio sempre i miei giocatori perché c'è una disponibilità assoluta, e non è scontato. Ci sono giocatori che fanno più di quanto gli chieda, hanno tanta voglia di fare risultato e l'hanno dimostrato giocando anche fuori ruolo. Questo ci porta avanti in questo momento, c'è forte senso d'appartenenza al gruppo. Per questo motivo stiamo facendo bene".

Clicca qui per leggere tutte le parole di Juric in conferenza stampa!