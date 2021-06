Rabiot, tra i migliori nella delusione francese. Messaggi alla Juve del futuro?

Terzino sinistro o incursore di centrocampo, Adrien Rabiot è stato tra i migliori in campo della Francia che suo malgrado ieri sera è stata eliminata dalla Svizzera. Più in generale, il centrocampista classe ’95 è stato uno dei protagonisti più positivi della non fortunata spedizione transalpina a Euro 2020. Anche se, va detto, proprio la scelta di Deschamps di schierarlo come laterale ha fatto storcere il naso a più di un osservatore e portato il ct a ricevere parecchie critiche in patria. Archiviata la delusione, e servirà probabilmente un po’ di tempo, per Rabiot si apre il futuro. A tinte bianconere: l’ex PSG è legato alla Juventus da un contratto fino al 2023. Con l’arrivo di Allegri, il suo futuro è un capitolo aperto: proprio la lunga scadenza e il pesante stipendio percepito a Torino (circa 7 milioni di euro netti) rendono complicato ipotizzare una cessione. Da capire la posizione in campo che potrebbe dargli il tecnico livornese: i segnali di duttilità dati in questo Europeo, e lo stato di forma mostrato in realtà dal post lockdown in poi, potrebbero farne un valore aggiunto.