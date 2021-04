Ramsey via? Dall'Inghilterra: nessuna indicazione dalla Juve. E il gallese è felice a Torino

Aaron Ramsey via dalla Juventus a fine stagione? Una possibilità considerata molto elevata in Italia, ma che in Inghilterra non sembra trovare grandi riscontri. Anzi, secondo i colleghi di The Athletic, il centrocampista gallese non avrebbe ricevuto alcuna indicazione in questo senso da parte del club bianconero. Ramsey, viceversa, sarebbe felice a Torino, anche a livello familiare. A complicare l’eventuale partenza, anche l’ingaggio, molto alto: oggi l’ex Arsenal guadagna attorno ai 7 milioni di euro netti a stagione, cifre che difficilmente i club interessati potrebbero mettere sul piatto.