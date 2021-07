Ranieri e il futuro: "Mi piacerebbe guidare una Nazionale in un grande torneo"

Ospite delle colonne de Il Secolo XIX Claudio Ranieri, ex tecnico della Samp, ha voluto celebrare la vittoria dell'Italia ad Euro2020: "Una vittoria memorabile, per qualità di gioco, partecipazione collettiva, spirito, capacità di sapere cambiare pelle in pochi giorni. È sicuramente la vittoria di Roberto Mancini in tutto e per tutto. Per come ha saputo mettere in campo i suoi calciatori, per come li ha costruiti, per tutti i passi in avanti che gli ha fatto fare nel corso degli ultimi mesi e in particolare degli ultimi giorni. Un successo a sorpresa? Sì, ma la sorpresa non sta nell'avere portato la coppa a casa, ma piuttosto nei contenuti del percorso quotidiano. Per me l'Italia è stata una sorpresa continua... la curiosità quotidiana di come sarebbe stata la puntata successiva. E di cosa sarebbe successo".

Sull'ipotesi, poi, di un suo ritorno sulla panchina di una Nazionale spiega: "Protagonista in un grande torneo per Nazionali? È un'idea che mi piace sempre di più. Finora non ne ho mai avuto l'opportunità. La mia esperienza con le selezioni si limita a un veloce passaggio in Grecia, dove sono arrivato al momento sbagliato, dovendomi confrontare da subito con enormi difficoltà. Chissà che in futuro non capiti un'altra occasione".