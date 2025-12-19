Roma a caccia di un nuovo main sponsor: Stake una delle opzioni per i giallorossi

La Roma è sempre alla ricerca di un nuovo main sponsor in grado di generare ricavi molto importanti in ottica settlement agreement, scrive oggi il Corriere dello Sport. Sono una decina le aziende attualmente in contatto con il club giallorosso, impegnate a valutare e a negoziare un’eventuale partnership che porterebbe il proprio nome stampato sulla maglia. Tra queste — e trova conferma l’indiscrezione lanciata dalla trasmissione radiofonica “Te la do io Tokyo” su Teleradiostereo — c’è anche Stake, noto marchio internazionale attivo nel settore del gioco e delle scommesse.

Stake sarà costretto a interrompere l’accordo con l’Everton (altro club di proprietà dei Friedkin), principalmente a causa delle pressioni normative sulla pubblicità del gioco d’azzardo nel Regno Unito. In Italia, invece, l’ostacolo verrebbe superato attraverso la promozione del sito di notizie sportive dell’azienda di Curaçao, seguendo il modello già adottato nella partnership tra Inter e Betsson.com.

Al momento la Roma continua a trattare con tutte le parti interessate: l’obiettivo è strappare un accordo economico di primissima fascia. Il prossimo main sponsor, infatti, sarà tra i più importanti nella storia del club, dovendo comparire sulle maglie prodotte da Adidas per il centenario giallorosso, che naturalmente avranno una visibilità ancora più significativa in Italia e nel mondo.