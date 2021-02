Rebic: "Ho sofferto nei primi mesi, ora sto tornando. Ibra? Tra i migliori della storia del calcio"

Ante Rebic commenta ai microfoni di Sky la doppietta segnata al Crotone nel 4-0 finale: "Sono molto felice perché ho fatto due gol oggi ma soprattutto perché abbiamo portato a casa tre punti. All'andata non mi portò bene quella partita perché mi feci male, ma ora sono contento e spero che continui così. Ho avuto un po' di sfortuna nella prima parte di stagione per via dell'infortunio e poi del Covid. Ora sto tornando e spero che vada tutto per il meglio. Milan da scudetto? Noi siamo primi e oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Dobbiamo continuare a lavorare e giocare così. Ibrahimovic è un grande professionista e uno dei migliori giocatori della storia del calcio e un esempio per tutti noi".