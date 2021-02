Rebic show: il croato segna due reti in due minuti e il Milan cala il poker sul Crotone

Dilaga il Milan con Ante Rebic che segna due reti in due minuti: direttamente da calcio d'angolo battuto perfettamente da Calhanoglu, il croato ci mette la testa e firma il 3-0. Un minuto più tardi cala pure il poker in girata. Da calcio d'inizio Meite ruba palla e la serve a Ibrahimovic, conclusione dello svedese respinta da Cordaz ma che trova Calhanoglu pronto a mettere in mezzo per Rebic che non sbaglia: 4-0 al 70'.