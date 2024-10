Retroscena Zalewski, prima dell'offerta del Gala stava per rinnovare con la Roma

Il futuro di Nicola Zalewski è ancora incerto, ma l'esterno intanto è stato reintegrato in rosa dopo la vicenda legata al suo trasferimento mancato al Galatasaray. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, prima dell'offerta da parte dei turchi, la Roma e l'entourage del calciatore si stavano accordando per un adeguamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2025, a un milione di euro a stagione. La trattativa si è dunque arenata sul nascere, ma le parti sono tornate a dialogare proprio in questi giorni.

Qualche giorno fa lo stesso Zalewski ha parlato a TVP Sport del suo periodo concitato, che lo ha visto essere messo anche momentaneamente fuori rosa dalla Roma: "Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me".

Adesso la situazione si è ricomposta.

"Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento".

Di seguito i convocati della Polonia per le gare di Nations League:

Portieri: Bulka, Skorupski, Dragowski, Mrozek

Difensori: Bednarek, Dawidowicz, Piatkowski, Walukiewicz, Bereszynski, Kiwior, Puchacz, Skrzypczak

Centrocampisti: Ameyaw, Kaminski, Moder, Piotrowski, Urbanski, Zielinski, Frankowski, Kapustka, Szymanski, Zalewski

Attaccanti: Kozlowski, Lewandowski, Piatek, Swiderski