Reynolds è della Roma, le prime parole: "Un sogno che si avvera, è l'ideale per me"

vedi letture

Bryan Reynolds è ufficialmente un giocatore della Roma e ha parlato ai canali ufficiali del club. “Sono entusiasta e onorato di entrare a far parte dell’AS Roma. È un sogno che si avvera”, ha dichiarato Reynolds. “Dopo i primi contatti con il Club, ho subito capito che questo è il posto ideale per me, per crescere come calciatore. La mia sfida ora è di continuare a migliorare giorno dopo giorno: lavorerò al massimo per togliermi grandi soddisfazioni con questa squadra”.