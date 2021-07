Riapertura stadi, i club di A in pressing sul governo. E oggi c'è la nuova assemblea di Lega

La serie A aspetta una risposta dal governo. I club, alle prese con le perdite per il Covid hanno chiesto al premier Draghi, al sottosegretario allo Sport Vezzali e al ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti un incontro urgente per parlare della riapertura degli stadi. Mentre in Inghilterra e in Spagna il pubblico nella nuova stagione tornerà ad affollare le tribune - sottolinea infatti il Corriere della Sera - in Italia i presidenti ancora attendono un cenno dopo la mail inviata sabato dai vertici della Lega agli esponenti governativi. Nessuno si accontenta della quota d’afflusso del 25% prevista adesso, sperano che attraverso il passaporto vaccinale si possa tornare al 100%. Oggi nuova assemblea di Lega con l’a.d. De Siervo attaccato da Genoa e Roma - si legge - lo accusano di aver venduto al ribasso i diritti esteri.