Rigore negato alla Juve. L'ex arbitro Marelli: "Ecco perché il Var non poteva intervenire"

vedi letture

L'ex arbitro Luca Marelli, attraverso la propria pagina Youtube ha spiegato la moviola dell'episodio avvenuto nell'ultimo minuto di Porto-Juventus con l'atterramento di Cristiano Ronaldo in area di rigore che ha fatto gridare al penalty da giocatori, allenatore e opinionisti: "Del Cerro Grande vede benissimo l'episodio perché è ben posizionato e lo giudica regolare. Ronaldo è già in caduta ma questo conta poco perché il difensore del Porto ha sbagliato l'intervento, non riesce a fermarsi e arriva il contatto con CR7. Il contatto è netto sulla gamba sinistra del bianconero. Anche se non si tratta di un rigore clamoroso, è un rigore che poteva essere assegnato. Non c'è volontarietà, ma esiste il concetto di negligenza, ovvero cercare l'intervento senza riuscire a fermarsi in tempo. Non conta niente se l'avversario era già sbilanciato perché la palla era rimasta giocabile per Ronaldo. Il VAR? L'arbitro ha visto l'episodio e lo ha giudicato in prima persona e quindi l'assistente non può intervenire. Era sistemato perfettamente e dunque il VAR non poteva intervenire per cambiare la decisione del direttore di gara che ha deciso in prima persona che il contatto era regolare".