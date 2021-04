Rimpianto per Nainggolan? Conte: "No, l'Inter ha fatto altre scelte. Ormai è il passato"

L'inarrestabile Inter di Antonio Conte, dopo Bologna e Sassuolo, va a caccia domani dei tre punti anche contro il Cagliari. "C'è un po' di rammarico per non essere riuscito a gestire Nainggolan come ad esempio Perisic? No, ho sempre detto che lo ringrazio per il periodo che ho avuto il piacere di allenarlo. Sono state fatte altre scelte, è il passato, l'anno scorso ci fece gol e quindi faremo grande attenzione - ha detto il tecnico nerazzurro in conferenza stampa -. Spesso chi gioca contro l'ex ci mette qualcosa in più"

