Rinascita Karsdorp con la Roma: "Ho sfruttato bene la seconda chance. Questo è il calcio"

"Quando sono arrivato alla Roma, dal Feyenood, per la prima volta, non conoscevo nessuno. L'unico che conoscevo era Kevin Strootman. Mi sono dovuto abituare al tenore di vita italiano, al modo di giocare in Serie A, al club ed alla lingua". A parlare così ai microfoni di ad.nl è Rick Karsdorp, esterno della Roma tornato protagonista in questa stagione con Fonseca: "Adesso ho potuto saltare quella fase. Nonostante non ci siano più dei miei connazionali come Strootman e Kluivert, riesco benissimo a cavarmela da solo. Sono sempre stato convinto che sarei andato a giocare in un grande club come la Roma. La chiave per essere tornato protagonista in giallorosso? Dirò una banalità ma questo è il calcio. Hanno pensato di darmi un'altra possibilità ed io mi sono fatto trovar pronto. La Roma ha iniziato a giocare in un modo diverso rispetto al passato e, in questo sistema di gioco, mi trovo molto meglio. La differenza più grande, rispetto al passato, è che sono in perfetta forma fisica".