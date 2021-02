Rinnovi Calhanoglu e Donnarumma, Gazidis: "Faremo di tutto per tenerli con noi"

A Sky Sport, Ivan Gazidis, CEO del Milan, ha parlato anche di Hakan Calhanoglu e di Gianluigi Donnarumma, in scadenza coi rossoneri. "Vogliamo continuare a contare su di loro in futuro, sono importanti per questa squadra e stiamo facendo di tutto per farlo. Sono persone fantastiche e professionisti incredibili, continuare con loro sarebbe meglio. Faremo tutto il possibile, ma sarà anche una scelta dei giocatori che rispetteremo, sono fiducioso".