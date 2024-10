Rinnovo Kvara, muro contro muro? Il Napoli non vuole andare oltre l'ingaggio di Lukaku

Ancora in alto mare in casa Napoli il rinnovo del contratto con importante adeguamento di Kvicha Kvaratskhelia. Come riporta il quotidiano 'Il Mattino', il club partenopeo non vuole andare oltre l'offerta da sei milioni di euro a stagione, ovvero lo stipendio pattuito con Romelu Lukaku, mentre il calciatore georgiano chiede uno stipendio più alto dopo che De Laurentiis s'è spinto fino a dieci milioni l'anno per Victor Osimhen. Al momento quindi è muro contro muro, con l'allenatore Antonio Conte chiamato a fare da mediatore per sbrogliare una matassa piuttosto intricata.

Recentemente, nel corso di una intervista rilasciata al sito della FIFA, così Kvaratskhelia ha parlato del suo nuovo allenatore Antonio Conte: "Sono felice di avere l'opportunità di lavorare con lui. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale".

E ancora in un altro passaggio: "Ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista, ma all'inizio non mi sembrava vero. Quando andavo a vedere la Nazionale non avrei mai immaginato che un giorno sarei sceso in campo anch'io, con altri bambini a sostenermi dagli spalti. Ho imparato che tutto è possibile nella vita, purché si abbia la convinzione e la volontà di fare di tutto per realizzarlo. I sogni diventano realtà. Khvicha Kvaratskhelia ha realizzato il suo sogno diventando un calciatore e giocando per il suo Paese".