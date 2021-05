Rinnovo Inzaghi? Tare: "Ne parleremo a fine campionato, penso di chiudere questo argomento"

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio di inizio del match contro il Torino, parlando del rinnovo del tecnico Simone Inzaghi: “Nelle ultime ore ho letto di un incontro in privato ma non è mai successo. Siamo rimasti da parecchio tempo che a fine campionato, dopo la gara con il Sassuolo, ci siederemo insieme: penso di chiudere questo argomento. Se positivamente? Il rinnovo non è ancora arrivato perché sappiamo cosa ci siamo detti tra di noi e cosa pensiamo gli uni degli altri”. Sull'obiettivo stagione sfumato, Tare ha proseguito: “Abbiamo avuto la possibilità di lottare per la Champions fino alla sconfitta contro la Fiorentina, che è stata determinante per questo traguardo. Comunque è importante anche la qualificazione in Europa League per dare continuità a quello che abbiamo iniziato: giocare in Europa è fondamentale per la società”, ha concluso Tare.