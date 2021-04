Roma-Ajax, la moviola di Gazzetta: "Giusto annullare il 2-0, che abbagli sui cartellini"

L’arbitraggio è stato un tema di discussione di Roma-Ajax, con polemiche da entrambe le parti. Gli olandesi hanno contestato l’annullamento del gol del 2-0, mentre in casa giallorossa (soprattutto fra i tifosi, nessun commento in tal senso dalla società) qualche sopracciglio si è alzato in relazione al fatto che il direttore di gara, Taylor, fosse nativo di Manchester. Ad analizzare gli episodi, la moviola de La Gazzetta dello Sport: corretta la scelta del VAR sul 2-0 olandese per un fallo di Tagliafico su Mkhitaryan “inspiegabilmente non fischiato”. Confermati i dubbi sui cartellini, anche se per la rosea ne manca soprattutto qualcuno all'Ajax: “che abbagli”.