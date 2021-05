Roma, blitz londinese dei Friedkin: con Mourinho si parla del tridente d'attacco

Blitz londinese per i Friedkin, al lavoro sulla nuova Roma con Josè Mourinho: i vertici societari sono volati in Inghilterra per affari e per parlare con lo 'Special One'. Il futuro del trio d'attacco, sottolinea la Gazzetta dello Sport, è sotto la lente d'ingrandimento: Pedro ha lavorato bene al Chelsea col portoghese, ma se il club potesse cederlo, lo farebbe, anche perché ha sotto contratto Zaniolo, El Shaarawy e Carles Perez, oltre ai rientranti Under e Kluivert. Mkhitaryan non ha avuto un rapporto idilliaco con lo Special One a Manchester e dovrà capire se riprovarci o salutare. Quanto a Dzeko, oltre alla conferma del prestito di Mayoral, la Roma cerca anche un nuovo arrivo di peso. Edin sarebbe un comprimario da 15 milioni di euro a bilancio.