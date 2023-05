Roma, caccia alla finale: Mourinho spera di recuperare Smalling almeno per la panchina

L’obiettivo principale della Roma in vista della semifinale di ritorno è quello di riuscire a recuperare Chris Smalling. Il difensore sta smaltendo la lesione al flessore della coscia sinistra che lo ha tenuto lontano dal campo nel momento più importante della stagione giallorossa e già da qualche giorno ha ricominciato ad allenarsi in campo correndo e sostenendo diversi esercizi atletici che fanno presagire una sua convocazione per la sfida. Secondo il Corriere dello Sport, l'auspicio di Mourinho è portarlo in panchina per metterlo nella mischia magari nel finale, in caso di bisogno.