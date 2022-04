Roma, Carles Perez: "Ko col Bodo? Voltiamo pagina e prendiamoci le semifinali"

Quarto posto in campionato o vincere la Conference League? Carles Perez, fantasista della Roma, intervistato da AS, risponde così: "Arrivare in Champions League significherebbe aver fatto bene le cose durante tutto l'anno. La Conference è un torneo nuovo ed è pur sempre un titolo, penso che i tifosi, alla fine, sarebbero felici. La gara con il Bodo/Glimt? La gara durante la fase a gironi è stata complicata per varie circostanze: il tempo, il tempo, l'erba sintetica... Sono cose che capitano una volta sola nella vita e bisogna voltare pagina. Il modo migliore per rimediare è vincere ora e qualificarsi per le semifinali"