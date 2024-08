Roma, corsa pazza al mercato: previsti altri 5 colpi. Duello Riquelme-Chiesa, occhi su Soumare

Altri cinque acquisti, tre titolari e due alternative. La Roma dovrà affrontare un vero e proprio tour de force da qui agli ultimi dieci giorni di mercato, perché Daniele De Rossi aspetta il completamento della rosa. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la CEO Lina Souloukou e il direttore sportivo Florent Ghisolfi gli hanno dato garanzie in merito, nonostante il tempo stringa.

Al momento infatti la struttura della squadra giallorossa richiede quanto prima un terzino destro che accompagni l'azione, si legge sul quotidiano romano, e in questo senso sembra essere in dirittura d'arrivo il colpo Lorenz Assignon dal Rennes. C'è bisogno anche di un'ala sinistra e il nome in auge è quello di Riquelme dell'Atletico Madrid, di alto gradimento in casa giallorossa, al pari di Federico Chiesa ormai divorziato dalla Juventus. Altrimenti restano le alternative Zhegrova e Boga, che hanno un costo inferiore.

Non finisce qui. De Rossi chiede a gran voce anche una mezzala box to box, profilo che risponderebbe all'identikit di Soumaré del Leicester che andrebbe a rimpiazzare la casella vuota di Bove, in uscita. Quanto alle riserve, gli occhi della dirigenza della Roma sono su un difensore centrale low cost e un vice Soulé: per il primo circola da giorni la suggestione Djalò della Juventus, mentre come piano B dell'argentino il dilemma è aperto.