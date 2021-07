Roma, cresce l'attesa per l'arrivo di Mourinho. Intanto saluta il Portogallo: "Arrivederci Setubal"

Cresce il fermento in casa Roma per l’arrivo di José Mourinho. Lo Special One è atteso nella capitale nelle prossime ore, intanto è lui stesso a far aumentare l’hype annunciando la propria partenza dal Portogallo. “Arrivederci Setubal”, è infatti il messaggio affidato a Instagram per salutare la propria città natale, nella quale è tornato da Londra durante il mese di giugno.