Roma, Cristante soffre di un problema alla schiena. Ma può recuperare per il Leicester

Secondo quanto riportato da Sky, Bryan Cristante, che non è partito per Milano per giocare contro l'Inter sabato scorso, ha avuto un problema alla schiena dal quale dovrebbe recuperare per essere della partita giovedì contro il Leicester: inutile quanto sarebbe importante per Mourinho averlo a disposizione nell'andata delle semifinali di Conference League.