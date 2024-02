Live TMW Roma, De Rossi: "Ho visto una buona partita, ma non abbiamo fatto ancora nulla"

22.50 - La Roma vince 4-0 contro il Cagliari all'Olimpico e queste sono le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa.

In cosa può migliorare la Roma?

"Ho visto una bella partita, c'è sempre da migliorare. Alcune cose su cui avevamo lavorato in settimana oggi le ho viste, vuol dire che i ragazzi ci stanno con la testa e con le gambe. Anche la tenuta mentale è stata buona, ci può dare una spinta in più. Ma ad oggi non abbiamo fatto nulla".

Portare la squadra a giocare a quattro è stata la svolta della tua gestione?

"Io non rispondo ai paragoni con il passato. Parlo di quello che vedo e secondo me giocare a quattro ti fa levare un centrale e porti un giocatore più offensivo. Poteva essere una soluzione, ma possiamo giocare anche a tre e magari ci giocheremo in futuro. Non mi precludo nulla. Ma guardando la rosa ho pensato fossimo comodi nel giocare a quattro"

Sull'ammonizione di Paredes

"Mi piace quando si difendono i compagni, ma sul 4-0 bisogna essere intelligenti. Mi piace una squadra che ha gli occhi spiritati. Paredes poi è un giocatore che fa tanti contrasti, noi non dobbiamo permetterci di perdere nessuno. Tutti saranno decisivi, Leo soprattutto".

Paredes in questo modulo può rendere meglio?

"Ce ne sono pochi di centrocampisti con le qualità di Paredes, sia in Italia che in Europa. Se giochiamo palla a terra lui mostra le sue qualità migliori. Deve migliorare poi nel dinamismo e nella posizione del pallone. Dobbiamo lavorare su questo, lui può essere fondamentale nelle chiusure preventive. Ci tengo poi a sottolineare anche come siano entrati i cinque cambi, è un buon segno".

Sulla gestione dei cambi

"A fine primo tempo abbiamo chiesto se tutti stessero bene, c'era qualcuno affaticato. Ho levato Llorente che sentiva il muscolo contratto, lo stesso Pellegrini. Poi ho voluto mettere Zalewski e volevo dargli minuti di qualità. Poi dopo cinque minuti Angelino mi ha detto di avere i crampi e ho fatto il quarto cambio subito".

