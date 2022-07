Roma, Diawara e Villar fra gli esuberi. Kluivert in uscita ma sarà aggregato al gruppo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport stila la lista degli esuberi in casa Roma, ovvero quei calciatori che non si alleneranno con la squadra ma che saranno convocati a Trigoria quando la Roma sarà già partita per il Portogallo. Si tratta di Diawara, Villar, Bianda, Coric e Riccardi.

Justin Kluivert, invece, pur essendo tra i giocatori in uscita per il momento si aggregherà al gruppo, in attesa di trovare una nuova sistemazione.