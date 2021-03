Roma, Florenzi sarà riscattato dal PSG: 9 milioni nelle casse dei giallorossi

Il PSG è pronto a riscattare Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il club parigini è intenzionato a esercitare il diritto d’acquisto per 9 milioni. Non sono tantissimi soldi per il terzino destro della Nazionale ma in questo momento sono un grande sostegno per il bilancio della Roma, già obbligata ad abbattere i costi del personale.