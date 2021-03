Roma, Fonseca sul futuro di Borja Mayoral: "La società sa cosa penso, deciderà a tempo debito"

"Borja è un giovane e sta giocando bene. È vero che non ha segnato in campionato, ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. Anche se non segna è importante perché ci crea gli spazi. Se vediamo i numeri di Borja in relazione al tempo giocato sono numeri molto interessanti. La società a tempo debito deciderà. Tiago sa quello che penso". Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato così del rendimento dello spagnolo Borja Mayoral, che nelle ultime settimane ha scalzato addirittura Dzeko nelle sue gerarchie.

L'attaccante classe '97, autore finora di 11 centri e 6 assist in maglia giallorossa, si trova attualmente in prestito alla Roma dal Real Madrid.