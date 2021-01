Roma, il mercato passa dagli esterni

vedi letture

Dzeko firma il successo e glorifica la rinascita di Karsdorp. L’oggetto misterioso voluto da Monchi sta affermando la sua qualità sulla corsia destra dello schieramento giallorosso e consente alla Roma di guardare con maggiore tranquillità alla sessione di mercato entrante. L’idea El Shaarawy resta valida per l’attacco nonostante la concorrenza dell’Atalanta, mentre dietro si è complicata la pista Reynolds pur non essendo ancora tramontata. L’alternativa per la linea avanzata porta a Bernard, ormai ai margini dell’Everton ed apprezzato da Fonseca che lo ha avuto allo Shakhtar. L’asse con il club allenato da Ancelotti è del resto molto caldo: a breve ci saranno contatti per tramutare il prestito di Olsen in un trasferimento a titolo definitivo. Prezzo identificato in 6,5 milioni di euro.