Roma, inizia la settimana chiave per Dzeko: Mourinho vuole puntare sul bosniaco

Inizia la settimana della verità per Edin Dzeko. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Mourinho ha detto a Tiago Pinto di voler puntare sul bosniaco ed il giocatore resterebbe volentieri con l'obiettivo di conquistare un trofeo nella sua ultima stagione in giallorosso. In caso di offerta, la Roma potrebbe cedere il giocatore per liberarsi del pesante ingaggio, ma salvo clamorosi colpi di scena, Edin non si muoverà. Anche perché la Roma non intende regalare il cartellino.