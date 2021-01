Roma ko nel derby, Marianella: "Gara giocata come se non fosse un derby. Deluso da Fonseca"

vedi letture

Massimo Marianella, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sconfitta della Roma nel derby contro la Lazio per 3-0: "Spinazzola non ha mai dato mano a Ibanez che era in confusione. La Roma ha giocato una brutta partita, come non fosse un derby. Mi ha un po' deluso Fonseca, mentre vanno dati grandi meriti a Inzaghi".