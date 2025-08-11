Roma, Kumbulla può tornare in Spagna: l'Espanyol lo vuole nuovamente

Marash Kumbulla potrebbe fare ritorno in Spagna. L'ipotesi, secondo quanto riportato da Sky Sport, è quella di un nuovo campionato nelle fila dell'Espanyol, club nel quale ha già giocato la scorsa stagione. Il classe 2000 si è tolto molte soddisfazioni in Catalogna e la Roma non si è opposta a una sua cessione. Il difensore ha aperto a questa possibilità e ha dato priorità alla soluzione iberica.

Un mese fa il ds del club, Fran Garagarza, ha parlato così di lui: "Marash ci ha dato molto e ha un valore importante sia dal punto di vista calcistico che umano. A oggi il suo ritorno non è fattibile. Magari tra un paio di settimane potrebbe esserlo oppure no, ma a oggi non lo è. Siamo coperti dietro, abbiamo 4 centrali e un'altra opzione. Le risorse saranno concentrate su altri ruoli più scoperti".

Una porta che non si è mai chiusa e che quindi ha ancora possibilità di essere aperta totalmente. I colloqui quindi sono stati già avviati, con il giocatore che non avrebbe problemi a trovare un accordo. Adesso ci sarà da capire se l'Espanyol vorrà forzare e affondare il colpo oppure se deciderà di temporeggiare aspettando condizioni più favorevoli rispetto a quelle attuali.