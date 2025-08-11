Carrarese, ecco il colpo in difesa. In prestito dall'Hellas arriva Calabrese
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Carrarese si dice "lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Hellas Verona Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Calabrese, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026.Il difensore, classe 2004, può vantare di un’ottima tecnica individuale e di una grande capacità di lettura delle azioni offensive avversarie, che lo rendono un perfetto esempio di giocatore moderno, oltreché di prospettiva.
Nella passata stagione, ha collezionato 35 presenze in Serie C con la maglia della Virtus Verona.
Benvenuto a Carrara, Nicolò!".
Ha fatto poi seguito anche la nota della società veronese, che andiamo a riportare per completezza di informazione: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Carrarese Calcio 1908 - a titolo temporaneo - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Calabrese, fino al 30 giugno 2026.
Nel contesto dell'operazione, il difensore italiano classe 2004 ha prolungato fino al 30 giugno 2028 il suo contratto con il Club gialloblù.
Hellas Verona FC saluta e ringrazia Nicolò, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".