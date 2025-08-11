Ufficiale Pergolettese, dallo Spezia arriva Benvenuto. Si trasferisce in gialloblù in prestito

È attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente che la Pergolettese "comunica l’arrivo dallo Spezia, con un contratto temporaneo, del difensore Mattia Benvenuto.

Nato a La Spezia il 18.10.2005 è cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile delle Aquile. Negli ultimi anni ha giocato con l’U17 prima e con la Primavera poi, raccogliendo in totale 62 presenze e 2 gol. Dopo aver firmato il contratto da professionista con lo Spezia, nell’estate del 2024 è entrato a far parte in pianta stabile della rosa della prima squadra. Il 13 aprile 2025 ha messo a referto la prima presenza tra i grandi, entrando in campo a metà del secondo tempo di Mantova-Spezia".

Dopo la firma sul contratto, ai canali ufficiali dei lombardi il giocatore si è raccontato: "Sono arrivato allo Spezia quando avevo 10 anni e ho vissuto tutte le fasi di crescita nel settore giovanile. È stato un bel percorso, dove ho imparato molto e ora mi sento pronto per questa nuova esperienza. Ho fatto più di 60 presenze nella Primavera con tante convocazioni in Serie B dove ho avuto l'esordio il 13 aprile 2025: è stata un'emozione unica che mi ha dato tanta soddisfazione.

Io di base sono un difensore centrale. Quest'anno ho praticato molto la difesa a 3 giocando come braccetto. Le mie caratteristiche principali sono ovviamente il duello uno contro uno, il duello aereo, l'aggressività, la fisicità, ma penso di avere anche una buona tecnica di base per poter impostare da dietro.

L'obiettivo per la prossima stagione? In primis il mantenimento della categoria. Farò di tutto insieme al mister e alla squadra per poterlo raggiungerlo. Non vedo l’ora di iniziare".