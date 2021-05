Roma-Lazio, J. Jesus esulta per il gol annullato a Muriqi e Tare s'arrabbia. Battibecco in tribuna

Derby in campo, derby sugli spalti. Protagonisti? Igli Tare e Juan Jesus. Nel corso della sfida fra Roma e Lazio andata in scena all'Olimpico, nella tribuna deserta a causa delle restrizioni per fronteggiare la pandemia da Covid 19, è andato in scena un battibecco fra il direttore sportivo biancoceleste e il difensore della Roma. Il brasiliano aveva esultato in modo veemente e con gesti e sfottò dopo l'annullamento del gol di Muriqi per fuorigioco. Un comportamento eccessivo non andato giù a Tare, che si è diretto verso la tribuna riservata ai panchinari giallorossi colloquiando e spiegandosi con Juan Jesus. Tutto chiarito, con il direttore sportivo biancoceleste che è poi tornato al suo posto al fianco di Lotito. A riportarlo è il Corriere dello Sport.