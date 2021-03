Roma, linea verde e risanamento economico: in bilico Dzeko, Smalling, Pedro e Mkhitaryan

vedi letture

La Roma si affida agli elementi di maggiore esperienza per concludere il campionato. L’obiettivo dei giallorossi è raggiungere la qualificazione in Champions League ma soprattutto anche andare il più avanti possibile in Europa League. Per fare questo Paulo Fonseca potrà puntare su Edin Dzeko, Pedro, Mkhitaryan e Smalling. In ballo c'è anche il futuro perchè, come scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, la linea verde attuata da Pinto, insieme all’obiettivo di risanamento economico, porterebbe i quattro lontani dalla Capitale. Il sacrificio sarebbe possibile solo in caso di risultati.