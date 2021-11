Roma, Mancini: "Rigore per il Milan assolutamente inventato, Maresca sbaglia due volte"

Intervistato da Sky Sport dopo Roma-Milan 1-2, il difensore giallorosso Gianluca Mancini commenta così l’arbitraggio di Fabio Maresca: “Penso che il rigore lo hanno visto tutti, i tifosi qui e la gente a casa. È un rigore assolutamente inventato. Ci sta che Maresca abbia sbagliato in campo, ma se viene richiamato dal VAR fa l’errore due volte a non cambiare idea. Noi difensori non possiamo fare più niente in area, vengono a Trigoria e ci dicono che vogliono fischiare meno rigore, ma poi fischiano questi falli qui. In più poi Pellegrini prende una scarpata da Kjaer e non viene fischiato nulla. C’è grandissima delusione, questi big match vengono decisi da episodi che fanno la differenza”.