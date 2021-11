Roma, Mourinho ancora contro gli arbitri: "Episodi dubbi? Tu pensi davvero che siano dubbi?"

José Mourinho, tecnico della Roma, ha commentato così il 2-2 contro il Bodo/Glimt ai microfoni di DAZN: "Dubbi? Tu pensi davvero che gli episodi siano dubbi? Riguardali in tv. Non si può dire che mi fa sorridere, è una parola troppo felice. Ci sono due rigori netti. Possiamo parlare di ciò che abbiamo sbagliato, ma due rigori sono tanti e influenzano la partita. Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due gol. Abbiamo avuto 5-6 occasioni e segnato due reti. Possiamo parlare delle scelte sbagliate, dei passaggi errati, delle scelte non corrette davanti la porta. La realtà del gioco è 2-2 con due rigori netti, da qui non si scappa".