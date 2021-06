Roma, Mourinho svela la data del raduno giallorosso? "Il 6 luglio sta arrivando"

vedi letture

Josè Mourinho si allena correndo e attraverso il proprio profilo Instagram, svela, forse involontariamente, la data del raduno della sua Roma: "Il 6 luglio sta arrivando. Grazie Carlito!". Come filtrato ieri, i giocatori si ritroveranno al Fulvio Bernardini per cominciare la preparazione, ma è probabile che non tutto il ritiro si svolga a Trigoria: non sono da escludere mini-tournée e diverse amichevoli in giro per l’Europa.