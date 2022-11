Roma, non solo la Juventus su Karsdorp: l'olandese piace anche a due grandi della Ligue 1

Novità sul futuro di Rick Karsdorp, ai margini della rosa della Roma dopo la pubblica reprimenda di Mourinho, dalle pagine de Il Tempo. Secondo il quotidiano l'esterno olandese piace non solo alla Juventus in Italia, ma anche a due grandi squadre di Ligue 1 come Lione e Marsiglia, che sarebbero pronte all'affondo per acquistarlo a gennaio.