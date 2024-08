Roma, occhi su Danso: intanto lui gioca 90 minuti con il Lens

Kevin Danso in campo 90 minuti con il Lens, nel match di Ligue 1 vinto 2-0 contro il Brest. Obiettivo caldo della Roma in questi ultimi giorni di mercato, Danso continua a dire la sua in campo. Il difensore centrale austriaco ha giocato tutta la partita come era già accaduto anche in casa dell'Angers domenica scorsa ed in Conference League contro il Panathinaikos.

Per lui intanto continua la trattativa forte con la Roma, dove c'è Ghisolfi che lo portò al Lens nell’estate del 2021. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il giocatore ha trovato un'intesa con la Roma per un contratto quinquennale (fino al 2029) da circa 1,5 milioni di euro più bonus, quasi il doppio rispetto a quanto percepisce attualmente nel club francese.

Con il "sì" di Danso, dunque, resta solo da trovare la quadratura tra club. Ghisolfi ha provato a convincere il Lens con la formula del prestito con diritto di riscatto, una mossa non tanto gradita dai francesi che per rinunciare ad un titolare fisso e lasciarlo partire direzione capitale intendono incassare da una cessione a titolo definitivo. Ad ogni modo, informa il quotidiano romano, tutto lascia credere che l'operazione verrà conclusa positivamente attraverso la proposta ibrida dell'obbligo di riscatto per un'affare da 22-23 milioni di euro. Altrimenti la prima alternativa segnata sul taccuino del club giallorosso è Djalò della Juventus, in prestito con diritto o obbligo di riscatto ma naturalmente a cifre inferiori.