Roma, oggi la prova del 9: Abraham tenta il tutto per tutto in vista della Juve

Se Tammy Abraham non dovesse comunque farcela per Torino, non si potrà certo dire che non ci abbia provato fino alla fine. "Hopefully" ha detto ieri uscendo Trigoria e provando a rassicurare i tifosi sulla sua presenza, ma il forte trauma contusivo rimediato alla caviglia nella partita dell’Inghilterra con l’Ungheria sta mettendo a serio rischio la presenza dell’inglese nella trasferta di domani contro la Juventus e solamente oggi si scioglieranno le ultime riserve. Fosse per il ragazzo partirebbe e giocherebbe con i compagni, lo dimostrano anche le sue parole una volta rientrato nella capitale. “Sto bene, penso di farcela” aveva detto da Fiumicino. Poi, però, bisogna fare i conti con la realtà e fondamentale sarà il test prima della rifinitura e il parere dei medici. Mourinho vorrebbe portarlo almeno in panchina, ma non ha alcuna intenzione di rischiare un calciatore prezioso nel suo undici in una partita importante, ma che rappresenta solo un primo step di un tour de force che ha in programma anche le sfide con Napoli e Milan. Insomma, sono tutti fattori di cui questa mattina lo Special One terrà conto prima di partire nel pomeriggio alla volta di Torino. Abraham, dal canto suo, sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per essere a disposizione del tecnico. Fisioterapia, laser, tekar e nel pomeriggio di ieri anche un po’ di esercizi in piscina. Una prima buona notizia potrebbe arrivare già se la caviglia si fosse definitivamente sgonfiata, poi bisognerebbe valutare il dolore in fase d'allenamento. Certo è che quella di Abraham è una corsa contro il tempo e qualora non dovesse farcela è già pronto Shomurodov. Tutte le responsabilità, a quel punto, ricadrebbero su Lorenzo Pellegrini, vero leader di questo avvio di stagione e alla prima da capitano della Roma a Torino. Un onore, ma soprattutto un onere, che avrebbe voluto condividere con l’ex Chelsea.