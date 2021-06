Roma, Pau Lopez in uscita: contatti con il Marsiglia, si cerca la formula giusta

Tra i tanti esuberi in casa Roma c'è anche Pau Lopez, che con il prossimo acquisto di Rui Patricio, sempre più vicino ai giallorossi, troverebbe sempre meno spazio nella Capitale, dopo due anni di alti e bassi. Come riporta Sky, la Roma sarebbe in contatto con il Marsiglia per cedere l'ex portiere del Betis: le società sono al lavoro per trovare la formula migliore, ma il portiere spagnolo è uno dei principali partenti dalla Capitale.