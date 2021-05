Roma, Pedro dopo l'eliminazione dall'Europa League: "Mancata fortuna, ma sono orgoglioso"

Pedro Rodriguez, attaccante della Roma, ha commentato così su Twitter l'eliminazione dei giallorossi dall'Europa League nonostante la vittoria di ieri sera contro il Manchester United: "Peccato non avere raggiunto la finale. Abbiamo lottato tutti insieme per raggiungere l’obiettivo ma non abbiamo avuto fortuna. Orgoglioso di questa squadra. Sempre Forza Roma!", le dichiarazioni dello spagnolo ex Chelsea e Barcellona.