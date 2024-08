Roma, Pellegrini: "Siamo sulla strada giusta. Cagliari? Non contenti, vogliamo vincere sempre"

vedi letture

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 contro il Cagliari, partendo nell'analisi della gara dalla crescita mostrata nel secondo tempo: "Sì, penso si possa attribuire a più fattori, anche a quello atletico. In preparazione abbiamo lavorato molto bene, siamo molto contenti. Poi ci sono anche altre cose, è normale che usciamo da Cagliari non contenti del risultato, è la nostra mentalità cercare di vincere tutte le partite e questa era una gara da vincere. Abbiamo fatto tante cose fatte bene, altre meno bene, che andranno analizzate e migliorate".

Avete reagito nel vostro momento più difficile.

"Sì, ci è mancata però un po' di qualità. Ci sono tanti spunti positivi, al di là del gioco. Ho visto perdere un pallone da un compagno e 10 giocatori fare uno scatto per non prendere gol, questa è la mentalità che ci teniamo stretta, che dobbiamo riuscire a tenere per tutto l'anno. In un momento di equilibrio è quello che fa fare la differenza".

In cosa può migliorare questa rosa in termini di equilibrio?

"Ovviamente la scorsa stagione è stata un po' diversa perché abbiamo iniziato in un modo e abbiamo finito in un altro e nel finire c'è stato qualche momento in cui ci è mancato tanto equilibrio, quindi va apprezzato tanto il fatto che abbiamo lavorato tanto. Siamo sulla strada giusta, ci alleniamo, corriamo e lottiamo tutti i giorni per vincere le partite".