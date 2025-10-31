Roma, per Dybala pronto un triennale: l'argentino sempre più convinto a dire sì

Un contratto triennale nel futuro di Paulo Dybala, sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Anche se i dialoghi tra il club e il suo entourage non sono ancora partiti ufficialmente, da settimane l’argomento del rinnovo di un contratto che scadrà il 30 giugno è nell’agenda del ds Massara.

Al giocatore servirà un passo importante in direzione del club, vale a dire accettare una riduzione dell’ingaggio che oggi si attesta sugli 8 milioni netti, sfuggendo così alla tentazione di trasferirsi in Argentina per chiudere lì la propria carriera. L'ex compagno ex amico Paredes non ha mai fatto mistero di stare tentando da mesi di convincere Dybala a vestire la maglia del Boca.

Sul secondo e sul terzo punto pare già esserci un convincimento importante da parte del calciatore, che a febbraio diventerà papà e vorrebbe far crescere a Roma la sua bambina. D’altro canto, Paulo è un leader riconosciuto da tutti: dai tifosi agli sponsor, passando per l’allenatore. Le premesse per la fumata bianca ci sono dunque, adesso servirà capire quando e come le parti potranno sedersi al tavolo per discutere le modalità di questo 'rinnovo' di matrimonio.