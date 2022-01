Roma, per El Shaarawy slitta il rientro. Neanche in panchina questa sera contro il Lecce

Slitta il rientro di Stephan El Shaarawy. L'attaccante in settimana era tornato ad allenarsi con i compagni tanto che si pensava che questa sera potesse scendere in campo, anche da titolare, contro il Lecce in Coppa Italia. Invece l'azzurro non sarà neanche in panchina all'Olimpico e ora bisognerà capire se potrà essere recuperato o meno per la sfida contro l'Empoli di domenica.