Roma, per Karsdorp c'è anche il Bologna. La Juve lo prenderebbe solo in prestito

Rick Karsdorp non si è presentato né ieri né l'altro ieri a Trigoria per sostenere gli allenamenti e secondo la Gazzetta dello Sport, la sua parentesi a Roma può considerarsi chiusa: la Juventus è interessata ma solo in prestito secco. Il calciatore piace anche al Bologna, al Lione e al Marsiglia.