Roma, Pinto alle prese con i rinnovi di sette giocatori: e l'obiettivo è blindare Zalewski

vedi letture

Da domani inizia il tour de force. In campo e dietro ad una scrivania. Mentre nei prossimi 44 giorni la Roma scenderà in campo 12 volte, il general manager Tiago Pinto è alle prese con i rinnovi di contratto di quei giocatori, ben sette, che andranno in scadenza nel 2024. Si tratta di Cristante, Zaniolo, Spinazzola e Rui Patricio mentre per Smalling, Belotti e Matic ci sono delle clausole che porteranno il prolungamento automatico. Infine, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è anche la situazione di Zalewski da trattare. L’esterno andrà in scadenza nel 2025 ma lo stipendio abbordabile aveva fatto drizzare le orecchie al Borussia Dortmund e a diversi club inglesi già nella scorsa finestra di mercato. L’obiettivo ovviamente è blindarlo.