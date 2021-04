Roma, Pinto: "Fonseca grande professionista. Oggi non è il giorno per pensare al futuro"

Raggiunto da Sky prima di Manchester United-Roma, il general manager giallorosso Tiago Pinto sull’atteggiamento di Paulo Fonseca: “È stato sempre un grande professionista, anche quando non ero qui ha fatto un grande lavoro per la Roma ed è sempre stato professionale. Tutti noi capiamo che oggi non è il giorno per pensare al futuro, ma per pensare ai 90 minuti. È un leader, è il primo a fare questo”.

