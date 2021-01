Roma, prima convocazione stagione per Javier Pastore: "Grazie a chi mi è stato vicino"

vedi letture

Centosettantaquattro giorni dopo l'intervento chirurgico, il trequartista argentino Javier Pastore quest'oggi è tornato a disposizione dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca.

Per la prima volta in stagione, l'ex calciatore del PSG è stato convocato dal tecnico portoghese per una sfida valida per la Serie A 2020/21. "Dopo l'intervento sono passati 174 giorni per poter tornare in gruppo. Grazie a chi mi è stato vicino", ha scritto il Flaco sul suo profilo 'Instagram'.

La Roma questa sera affronterà l'Hellas Verona nel posticipo della prima giornata del girone di ritorno.